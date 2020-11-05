Marmara Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 08.46'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği yerin 15 km altı olarak ölçüldü.

Bu depremle birlikte yerin 5 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.