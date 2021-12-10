Mardin'de polis aracına bomba yerleştiren 4 kişi gözaltında

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği sonrası düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) patlayıcı düzeneği, bomba uzmanı ekipler tarafından imha edilmişti.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü İTİRAF ETTİ

Mardin Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.