Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini ev sahibi Manisa FK'a açtı. Manisa ekibi, Loick Landre'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Bursaspor, 39. dakikada Joao Pedro ile skora denge getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya adeta golle başlayan konuk Bursaspor, 46. dakikada Thievy Bifouma'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
53. dakikada Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin, kaleye giden topa elle müdahale etti. Penaltıya hükmeden hakem, ev sahibi ekibin defans oyuncusu Taha Şahin'e de kırmızı kart gösterdi.
54. dakikada penaltı atışında fileleri havalandıran Joao Pedro, kendisinin maçtaki 2. takımının ise 3. golünü attı: 1-3
Kalan sürede başka gol olmadı ve yeşil-beyazlı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Puanını 38'e çıkaran Bursaspor, kümede kalma şansını kalan haftalara taşıdı. Play-off iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkan Manisa FK ise 46 puanda kaldı.
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