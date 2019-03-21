Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üst üste yaşanan depremler korkuttu.



Ferdi Durdu'nun haberine göre, Arguvan İlçesi'nde 08.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan Yürektaşı olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının kaydına göre, deprem saat 08.51’de Arguvan ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya il merkezinde ve çevrede de hissedildi.



Bölgede şuan için önemli bir durum olmadığı, bölgedeki mahallelerin tek tek arandığı ve teyit alındığı öğrenildi.



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Malatya'nın Arguvan ilçesinde üst üste deprem meydana geldi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının kaydına göre, deprem saat 08.51’de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelen Arguvan'da üst üste depremler meydana geldi.



İlçede 09.02'de 2.0, 09.04'te 2.1, 09.09'da 1.4 ve 1.6, 09.10'da 1.1, 09.15'te 1.5, 09.16'da 1.8 ve 1.6, 09.39'da 1.5, 09.42'de 1.4, 09.43'te 2.0, 09.54'te 1.3, 10.03'te 2.3, 10.05'te 1.4 ve 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.