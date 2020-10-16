Maganda terörü! Tokat atıp, herkesi tehdit etti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü terör estirdi. Tartıştığı motosiklet sürücüsünü tokatlayan maganda, herkesi tehdit etti. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi'nde geçen salı günü saat 09.30 sıralarında yaşandı. DHA'nın haberine göre, caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, 'Gel barışalım' dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı.
SİLAHINI ALMAYA TEŞEBBÜS ETTİ
Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların 'polisi arayın, karakola gidelim' demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü. Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.
Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi. Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından görüntülendi.
Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.
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