Galatasaray Kulübü, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini sosyal medyadan duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcuyu Twitter'daki hesabında sohbet odasına aldı. Oyuncular ile takım kaptanı Fernando Muslera, sunucu ve oyuncu Cem Davran'ın sorularını yanıtladı. Transferlerin açıklandığı sohbet odasını yaklaşık 230 bin kullanıcı ziyaret etti.
Takım kaptanı Fernando Muslera, yapılan transferlerden dolayı memnun olduğunu söyledi.
"Lucas ve Mertens geldiği için çok memnunum. Onlara buraya geldikleri için teşekkür ediyorum." diyen Muslera, "Sayın Başkanımız ve Erden Bey'i kulübümüz ve transferlerle ilgili yaptıkları büyük işlerden dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl Galatasaray için çok önemli. Her sene şampiyonluklar kazanması, unvanlar alması gereken bir kulüp. Yönetimin de gözü en üst seviyeden oyuncularda. Bunu da görüyoruz. Çok büyük oyuncularla oynama şerefine eriştim. Havada bunun kokusunu alabiliyorum. Büyük şampiyonluklar kazanma yolunda olmamız bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.
Torreira: "Çok mutluyum"
Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Sözlerine Türkçe, "Merhaba Galatasaray taraftarı." diyerek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Keyifliyim, hislerim çok iyi. Çok büyük bir kulübün kariyerimde önemli bir yer tutmasını bekliyorum." diye konuştu.
Galatasaray taraftarının transferinde önemli rol aldığını aktaran Torreira, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu kararı almamda büyük rol oynadı. Sürekli beni desteklediler. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bu kulübün parçası olmak, büyük hedefleri kabul etmek ve onlar için mücadele vermek demek. Bu mücadelenin ilk adımı bu sezon şampiyonluk için olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mertens ise transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz hissediyorum. Dünkü maçı (Antalyaspor) izledim. Sanki sahanın içinde gibiydim. Gomis golden sonra aslan yürüyüşü yaptığı zaman yerimde duramadım." ifadelerini kullandı.
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