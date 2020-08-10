TFF yöneticileri ile Kulüpler Birliği temsilcilerinin 'Harcama Limitleri' konusunda yaptığı toplantı sona erdi. Kulüpler taleplerini ilettikten sonra TFF binasından ayrılırken TFF yönetimi, TFF Lisans Kurulu ile toplantıya devam ediyor.

Kısa süre içinde açıklama gelmesi bekleniyor.