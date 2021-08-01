Kuzey Irak'ta 7 terörist öldürüldü!

Kuzey Irak'ta Pençe Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.