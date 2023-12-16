Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetti
Kuveyt devlet televizyonu, ülkenin emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kasım sonlarında Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kuveyt Emiri'nin tedavisi o günden beri hastanede devam ediyordu.
Devlet medyası Kuveyt Emiri'nin daha önce de Mart 2021'de belirtilmemiş tıbbi kontroller için ABD'ye gittiğini bildirmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.