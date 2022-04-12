Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, TFF başkanlığı ile ilgili "TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi bugün toplantıdaydı. Onların görüşlerini paylaşıyorum; benimle aynı görüşteler. TFF Başkanı olmak gibi niyetleri yok" dedi.

Ağaoğlu, yabancı kuralı ile ilgili olarak ise "Yabancı konusu uzun zamandır gündemde. Sıklıkla federasyon ile paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. Tamamen kaldırılması değil, bir sene daha 8+3'ün devam etmesi, bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan oyuncular var" diye konuştu.

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