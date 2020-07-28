- Sorunları nasıl çözebiliriz diye toplantı yaptık. Önümüzdeki toplantıda aramızda bir yeni takım daha olacak, hukuksal olarak onlar olmadan yeni sezonla ilgili karar almamız mümkün değil.

"KÜME DÜŞME KALDIRILSIN" ÖNERİSİ

- Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

- Süper Lig'in 20 takımla oynanmasının bazı ekonomik kayıpları olacak. Ama inanıyorum ki böyle bir karar alındığında bakanlığımız ve diğer gelir yaratıcı merciler, bunu kulüplere kayıp olarak olmadan, 20 takımlı oynanabileceği bir formatı kuracaktır.

YAYINCI KURULUŞ

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Digitürk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz.

YABANCI SINIRI

- 18 kulübün tamamında ortak bir görüş oluştu. Yeni yabancı sınırının, kulüplere hiçbir yarar sağlamayacağı, bunun ekonomik olarak çok büyük zarar vereceği konusunda fikir birliğine vardık. Yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesini önereceğiz. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.

HARCAMA LİMİTLERİ

- TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz.

REZERV LİG

- Nasıl daha fazla Türk oyuncu hazırlarız diye düşünüyoruz ama onları maalesef oynatamıyoruz. Süper Lig kulüplerindeki arkadaşlara oynama imkanı vermemiz lazım. Rezerve lig için ne kadar görüşme yaptıysak, şu ana kadar federasyondan dönüş olmadı.