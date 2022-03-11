Kremlin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması

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Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna ile görüşmelerde olası bir sonuca ilişkin "Rusya'nın pozisyonu açık ve net. Ukrayna Kremlin'in taleplerini biliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Temerrüt için şartlar oluşmuş değil, yapay olarak oluşturulmadıkça da olmayacak"

Facebook ve Instagram'ın yer aldığı META şirketinin Rusya'ya yönelik nefret paylaşımlarını kaldırmadığı haberlerine de değinen Kremlin "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak" dedi.