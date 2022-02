Kremlin'den Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklama

HABERTURK.COM

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. Şu an için somut bir plan yok" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin ayrıca Putin'in kısa süre içerisinde Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşacacağını belirtti.

Donbas'taki gerilime de değinen Kremlin "Donbas'taki durum endişe verici. Havan topu saldırıları düzenleniyor. Provokasyon yapılıyor" dedi.