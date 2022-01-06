KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN PAYLAŞIM

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.