Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıkarken 192 kişi ise hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiyede en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.