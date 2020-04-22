HABERTURK.COM

İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen UVC Hava Sterilizasyon Cihazı ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğinin artırıldığını ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, cihazın okul, hastane, banka, fabrika gibi insanların toplu halde bulunduğu alanlarda sürekli havayı steril ederek virüs ve bakterilerin RNA’larını parçaladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, AR-GE çalışmalarında meslek liselerinden üretilen ürün çeşitliliğini artırmaya başladı. Cerrahi ve N95 standardında maske makinesi, solunum cihazından kısa bir süre sonra bir müjdeli haber de İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden geldi. Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından UVC Hava Sterilizasyon Cihazı üretildi.

Geliştirilen cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi toplu halde insanların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanılmakta. Cihaz, içerisinde bulunan 2 adet fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığı ile sürekli hava sirkülasyonu yaparak havayı steril ediyor. Üretilen prototip 2x30 Watt UVC ampul kullanarak saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Daha farklı güçlerde ampuller kullanılarak, daha büyük mekânlarda hava sterilizasyonu yapılabilmesi de mümkün.

Bu yeni gelişmeye ilişkin bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde 9 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay’da da meslek liselerinde 4 AR-GE merkezi kurduk ve ilk adım olarak üç ürünün üretilmesine odaklandık: Cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi. İstanbul’da cerrahi maske makinesini ve solunum cihazını ürettik ve böylece maske üretiminde otomasyona geçtik. Hatay’da ilk solunum cihazlarını ürettik. Bu hafta odaklandığımız son ürün olan N95 maske makinesini de Tekirdağ’da üretmiş olduk. Artık aylık maske üretim kapasitesini daha fazla artırabileceğiz. Ayrıca odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen UVC Hava Sterilizasyon Cihazı ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarının altını çizen Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Cihazın üretilmesinde büyük emek veren Okul Müdürümüz Talha Bektaş’a, Elektrik – Elektronik Teknolojileri Alan şefi Okan Koçu ile alan öğretmenleri Çağlar Öner, Numan Karaman ve Osman Toplu’ya ve katkı veren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum.”

Bu süreçte, Covid-19’un hava yolu ile bulaştığının bilim insanları tarafından teyit edilmesinden sonra, hava sterilizasyon cihazlarına ilgi artmıştı. Ultraviyole – C (UVC),ya da literatürdeki adı ile steril UV, 254 nanometre dalga boyunda ışıma yapan elektromanyetik bir ışık türüdür. Bu dalga boyunda ortamda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların RNA’ları parçalandığı ve bu sayede kendini kopyalama özelliği kaybolduğu bilimsel olarak kanıtlandı.