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Olay Konya'nın meram ilçesinde bir evde meydana geldi. Eve giren silahlı kişiler 7 kişiyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar evi de ateşe verip kaçtı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu’nun cansız bedenleri bulundu.

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.