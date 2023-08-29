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Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.58'de Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.5 km derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.

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İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır.



Saha taraması devam etmektedir.



Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) August 29, 2023

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Konya İli #ulu ilçesinde saat 07.58’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

#Konya İli #Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/qvBk7oqSMh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2023