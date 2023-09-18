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Konut fiyatlarında dolar bazında gerileme sürüyor...

TCMB'nin yayınladığı verilere göre; 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 arttı.

TL bazında fiyatlarda artış yaşanırken haziran ve temmuz aylarında yükselen döviz kuru nedeniyle dolar bazlı konut fiyatlarında düşüş devam etti.

Dolar bazında Türkiye'de metrekare fiyat ortalaması 1002,5 dolar, İstanbul ortalaması ise 1495,6 dolar oldu. İstanbul ortalaması Aralık 2022'den, Türkiye ortalaması ise Ocak 2023'ten beri en düşük fiyata geriledi.

İKİ AYDA ÜLKE GENELİNDE YÜZDE 16, İSTANBUL'DA YÜZDE 17,9 DÜŞÜŞ

Mayıs ayından Temmuz ayına kadar geçen 2 aylık dönemde İstanbul'da dolar bazlı ortalama yüzde 17,9, Türkiye'de ise yüzde 16 düştü.

Türkiye ortalaması ($) İstanbul ortalaması ($) 2022-01 552.2 869.5 2022-02 633.6 1013.9 2022-03 651.2 1050.3 2022-04 718.0 1173.8 2022-05 763.3 1252.6 2022-06 765.0 1251.6 2022-07 799.7 1297.0 2022-08 835.0 1357.9 2022-09 865.8 1403.0 2022-10 890.4 1431.7 2022-11 911.4 1440.7 2022-12 950.9 1493.6 2023-01 994.2 1538.8 2023-02 1085.8 1685.6 2023-03 1144.9 1773.5 2023-04 1180.7 1815.1 2023-05 1194.5 1822.1 2023-06 1064.4 1608.9 2023-07 1002.5 1495.6