Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Royal Hastanesi Bandırmaspor, Philippe Keny'nin 43. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Koacelispor, Dimitris Kolovos'un 50. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Körfez ekibi, forvet oyuncusu Benhur Keser'in 59'da fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, yeni teknik direktörü Fırat Gül ile çıktığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 36'ya çıkaran Kocaelispor, kümede kalma adına kritik bir galibiyete imza attı.

55 puanda kalan Bandırmaspor ise Süper Lig'e dorudan yükselme iddiasında yara aldı.

Kocaelispor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos (Dk. 78 Berkay Tolga Dabanlı), Babacar (Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 66 Rasheed), Benhur Keser

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Kerim Avcı, Mulumba (Dk. 81 Akabueze), Landel (Dk. 63 Mehmet Özcan), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 73 Pucko), Keny

Goller: Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 44 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Mehmet Taş, Dk. 68 Musa Nizam, Dk. 71 Mehmet Yılmaz, Dk. 73 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 27 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)