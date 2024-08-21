Son dakika haberi Kızılcahamam'da orman yangını! Bir köy tahliye ediliyor
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını çıktı. Alevler Gerede'nin Demirler Köyü'ne de sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.
Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor.