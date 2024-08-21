Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kızılcahamam'da orman yangını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kızılcahamam'da orman yangını! Bir köy tahliye ediliyor

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını çıktı. Alevler Gerede'nin Demirler Köyü'ne de sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılcahamam'da bir köy boşaltılıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

        Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

        Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Öte yandan Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Habertürk Anasayfa