Yargıtay 8. Ceza Dairesinin gördüğü "OdaTV'ye kumpas" ile ilgili dava kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan eski İstanbul hakimi Menekşe Uyar, Ankara'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde yakalanan Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere Fetullahçı Terör Örgütü'nce ( FETÖ) kurulan kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yargıladığı 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor.
Sanıkları "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı.
Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da İstanbul'da iddianame düzenlenmişti.
Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, "anayasayı ihlal" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Sanıklar, suç tarihinde birinci sınıf hakim ve savcı olduğu için yargılamaları Yargıtayda yapılacak.
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