"KALBİMDE HİSSETTİĞİM SEVGİYİ KELİMELERE DÖKMEK ZOR"

İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye; "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.