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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 'Kırmızı bülten' ile aranıyorlardı | Son dakika haberleri

        'Kırmızı bülten' ile aranıyorlardı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı bülten'le uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin, Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 08:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:07
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        'Kırmızı bülten' ile aranıyorlardı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K., "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şüpheliler, Gürcistan'da yakalandı.

        İHA'daki habere göre, zanlıların, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

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        #İçişleri bakanlığı
        #Son dakika haberler
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