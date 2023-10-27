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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı! - Bursa haberleri

        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!

        Bursa'da, 56 yaşındaki ev sahibi Ahmet Ö., kira bedelinin 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye artırılmasını kabul etmeyen kiracısı 63 yaşındaki Selamettin K.'yı önce darp etti, ardından ısırdığı parmağını kırdı. Ev sahibi gözaltına alınırken, kiracı ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 08:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:54
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        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
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        Bursa'da olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Işık Sokak´ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ahmet Ö. (56), kiracısı Selamettin K.´dan (63) 1800 TL olan kirasını 3 bin 600 TL´ye yükseltmesini istedi.

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        "YASAL SINIR YÜZDE 25" DEDİ

        DHA'da yer alan habere göre kiranın, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artması gerektiğini söyleyen Selamettin K.´nın, teklifi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

        DARP EDİP PARMAĞINI ISIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.´yı önce darp etti, ardından da parmağını ısırdı.

        KİRACI HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selamettin K., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        ISIRILAN PARMAK KIRILMIŞ

        Tedaviye alınan Selamettin K.´nın parmağında ısırılma sonucu kırık ve doku zedelenmesi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ahmet Ö.´nün ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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