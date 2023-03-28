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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu ve İnce yarın görüşecek

Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yarın bir araya gelecek

Giriş: 28.03.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu ve İnce yarın görüşecek
Kılıçdaroğlu ve İnce yarın görüşecek
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yarın görüşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu yarın Memleket Parti Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile görüşecek. Görüşmeye ilişkin saat verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce, 114 bin 661 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

İNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapması hakkında yapılan yorumlar hakkında şunları söylemişti:

"Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim 'sözünden çıkmam' gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez."

KILIÇDAROĞLU ZİYARETLERE BAŞLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından siyasi partilere destek ziyaretine başlamıştı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu; Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde de Sol Parti ve TİP'i ziyaret etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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