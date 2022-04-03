Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 60 kiloda mücadele veren Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Grekoromen stilde 60 kilo final maçında, Avrupa Şampiyonu Ermeni asıllı Bulgar sporcu Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan Kamal, rakibini 5-0 yenip kürsünün en üst basamağına çıktı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.