Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi.

Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı.

Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Güreş Milli Takımı, genel klasmanda zirvede yer aldı.

"TARİHİ BAŞARI"

Tarihinde ilk kez büyüklerde şampiyon olan Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü Kahraman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'nin şampiyon olduğunu hatırlatan Kahraman, büyükler kategorisinde de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Büyüklerde ilk defa Avrupa şampiyonu olduk." diyen Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı. İki defa üçüncülüğümüz vardı. Buse'nin şampiyon olmasına gerçekten çok az kalmıştı. Orada sadece bir oyunda hata yaptı ve tuşlandı. Bu demek ki takım halinde şampiyonluğu hak ettik. Ukrayna gibi güçlü bir ülkenin önünde yer aldık. Diğer ülkelerde büyüklerde olimpiyat madalyalı sporcular var. Gençlerimiz de gerçekten savaştı. Yenilseler de savaştılar. Onlardan onu istedim. Başkanımız da aynı şekilde söyledi. 'Yenilebilirsiniz ama savaşarak yenilin.' dedik."

Kahraman, "Bu başarıyla bizim çıtamız yükseldi. İşimiz artık daha zor. Avrupa şampiyonu takımı bir basamak daha yukarı taşımamız lazım. Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülüğümüz var. Biz şampiyonluk peşindeyiz." değerlendirmesinde de bulundu.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in 5. kez Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Burada 5. kez şampiyon olması bizi gururlandırdı. Yasemin olimpiyattan sonra ameliyat geçirdi, bunu kimse bilmiyor. Burada risk aldık, 1,5 aylık çalışmayla geldi. Kendisi çok hızlı toparladı. Rakibi de Estonyalı dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, ABD'li Gray'ı yenen bir sporcu. Bizim Yasemin'le hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Buradan başlamış oldu. İnşallah, bu şekilde devam edeceğiz."