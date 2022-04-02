Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ankara Keçiörengücü, bu skorla puanını 38'e çıkardı, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

16. dakikada Keçiörengücü'nde Muharrem Cinan’ın sol kanattan kestiği etkili ortaya iyi yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25. dakikada sol kanattan etkili gelen Keçiörengüçlü Olawoyin’in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortaya Hamza Gür dokunamadı ve meşin yuvarlak top oyun alanını terk etti.

34. dakikada orta sahada topla buluşan Eze, sağdan ceza sahasına hareketlenen müsait durumdaki Uzodimma'yı gördü. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir Korkut'un ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Eze, röveşata bir vuruş denedi ancak top kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Uzodimma, müsait pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştirerek farkı 2'ye yükseltti. 2-0

73. dakikada Bursaspor’lu Zalazar’ın sağ kanattan kestiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Mehmet Erdem Uğurlu kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 2-1