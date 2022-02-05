Maçtan dakikalar

23.dakikada Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan’ın uzaklaştırmak istediği topla orta sahaya yakın bir bölgede buluşan Adamu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Taşkın Çalış’ın ceza sahası yakınlarında kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

52. dakikada Olawoyin’in ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top kaleci Nurullah Aslan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

64. dakika Fofana’nın ortasında ceza sahası içinde Yasin Öztekin'in yaptığı vuruş filelerle buluştu. 1-1

81. dakikada Uzodimma’nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşunu kaleci Nurullah Aslan çıkardı.