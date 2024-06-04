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        Haberler Gündem Kayseri'de eğitim uçağı düşme anı: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit

        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki pilotun şehit olduğu bildirildi. Kazada, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu belirledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan uçağın düşme anına ilişkin görüntü de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:13
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        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

        "EĞİTİM UÇAĞI KAZA KIRIMA UĞRADI"

        AA'da yer alan haberde ve MSB'den yapılan ilk açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

        MSB: İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

        MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

        ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

        DHA'da yer alan habere göre kazada, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’in şehit olduğunu belirledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

        Eğitim uçağının düşme anına ilişkin çıkan görüntü acıyı daha da katladı.

        KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

        YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun" dedi.

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        AYNI EĞİTİM UÇAĞI 2018'DE DE DÜŞTÜ: 2 ŞEHİT

        İzmir’de, 6 yıl önce, 16 Şubat 2018'de, tecrübe uçuşu amacıyla Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağı da kaza kırıma uğramış, uçaktaki iki pilot şehit olmuştu.

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        #kayseri
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