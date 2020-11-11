İHA

Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra kullanılmayan su kuyusunda cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri defin edilmek üzere aile üyeleri tarafından alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ağabeyin ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edildi.

Olay, 26 Ekim'de Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, köyde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çifti ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Arazi dışında balık adamlarla köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının sona erdirilmesinin ardından bölgede çobanlık yapan bir şahıs köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan su kuyusundan kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

AİLE CENAZELERİ TESLİM ALDI

Ekipler, su kuyusuna indiklerinde yaşlı çiftin tanınmayacak haldeki cesetlerini buldu. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler incelemelerin ardından defin edilmek üzere sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından defin edilmek üzere alındı. Cenazeler bugün Denizli'de toprağa verilecek.

YENGEDEN CİNAYET İTİRAFI

Olayın ardından jandarma ekipleri Bünyamin A., eşi Nazire A., Kadir A., eşi Huriye A. ile Ramazan A. ve anne Fatma A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nazire A., yaşlı çifti Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi yani kocası Bünyamin A.'nın kafalarından tüfekle vurarak, öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Korkunç itirafın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, katil zanlısı olarak Bünyamin A.'nın üzerinde yoğunlaştı. Bünyamin A.'nın ise cinayeti kabul etmediği öğrenildi. Yaşlı çiftin ölüm nedeni otopsi raporu sonrasında belli olacak. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.