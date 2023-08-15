Son dakika haberi Andrey Karlov suikastçisinin sorumlusu mahrem imamın eşi yakalandı
İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2016 yılında Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. Beylikdüzü'nde yakalandı.
Giriş: 15.08.2023 - 10:37
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