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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Karlov suikastçisinin sorumlusu mahrem imamın eşi yakalandı

        Son dakika haberi Andrey Karlov suikastçisinin sorumlusu mahrem imamın eşi yakalandı

        İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2016 yılında Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. Beylikdüzü'nde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:37
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        Karlov suikastçisinin sorumlusu mahrem imamın eşi yakalandı
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