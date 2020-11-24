Kargocu rezaleti! Paketi fırlatıp, tehdit etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kargo görevlisi, üzerinde "kırılacak" ibaresi bulunan koliyi merdivenlerden yuvarlayıp yerde sürükledikten sonra kucaklayarak fırlattı. Koliyi bırakan görevliler, görüntüleri izledikten sonra aralarında tartışma çıkan kargonun sahibi Gökçe İspi Turan'ı, "Vururum seni" şeklinde tehdit ederek, hakaretlerde bulundu.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Aynı zamanda çini ve seramik işleriyle de uğraşan yazar Gökçe İspi Turan, çini ve çeşitli seramik siparişleri verdi. Kargo görevlisi, çini ve seramiklerin olduğu koliyi binanın önüne getirdi. Gürültüler duyan ve hareket algılayıcı sensörleri bulunan güvenlik kamerasından telefonuna gelen görüntüleri eşiyle birlikte izleyen Turan ile eşi, kargocunun koliyi özensizce bıraktığını fark etti.
MERDİVENLERDEN YUVARLADI, SÜRÜKLEDİ, KALDIRIP FIRLATTI
Turan ile eşi, üzerinde "kırılacak" ibaresi de bulunan kolinin kargo görevlisi tarafından merdivenlerden yuvarlandığı, yerde sürüklenip ardından kucaklanıp yere atıldığını gördü. Yazar kadının eşi site güvenliğini arayarak, kargo görevlilerinin çıkışına izin verilmemesini ve geri gönderilmesini söyledi. Bunun üzerine kargo görevlileri tekrar eve geldi.
'VURURUM SENİ'
Turan ve eşi, kolinin bırakılma şekli nedeniyle kargo görevlileriyle tartıştı. Yaşadığı olayı anlatan Gökçe İspi Turan, kar zarar hesabı içinde olmadığını, kolide herhangi bir zarar da meydana gelmediğini söyleyerek, "Her türlü hareket etmelerini anlayabiliyorum ama "vururum" raddesine gelmelerini anlayamıyorum. Sizin ruhsatlı ruhsatsız silahınız mı var ki hemen bu cümleyi kuruyorsunuz bu çok acayip geliyor bana. Özürle kapanacak bir konuydu. Görüntülerde zaten paldır küldür iterek içeri giriyor. Adam zevk alıyor onları atmaktan. İtmek yerden kaldırıp fırlatmaktan daha kolay bir şey. Eliyle kaldırıp bir daha atıyor. Önce gürültüleri duyduk kapıyı çıktık baktık kargo gelmiş. Eşim dedi 'bak gel kargo nasıl gelmiş' diye görüntüleri izletti. Tehdidi 'seni vururum' gerisi küfür" diye konuştu. Turan, olay sırasında çocuklarının da korktuklarını dile getirerek, kargo görevlilerinden şikâyetçi olduklarını belirtti.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olay bahçede bulunan ve sesli kayıt alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kargo görevlisi koliyi merdivenlerden aşağı ittiriyor, daha sonra sürükleyerek kapıya götürüyor. Ardından koliyi binanın önüne atıyor. Elinde bulunan bir başka kargo paketini de görevli yere atıyor. Evin önüne tekrar gelen görevlilerle Turan ve eşi kısa bir tartışma yaşıyor. Evin önünden ayrılan kargo görevlilerden birinin "Vururum seni" diye bağırdığı duyuluyor.
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