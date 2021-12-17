Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."