Karadeniz gazı karaya çıkıyor

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, 2 yıl önce müjdeyi açıkladıklarında bir hedef belirlediklerini ve yerli gazın 2023'te milletin hizmetine sunulacağını ifade ettiklerini anımsattı.

Aradan geçen zaman zarfında yoğun bir mesai yürüttüklerine dikkati çeken Erdoğan, Fatih'in keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin de Karadeniz'e intikal ettiğini, bu gemilerin Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişlerini de verdiklerini ve teslimatları almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, geçen yıl temelini attıkları doğal gaz işleme tesisinin inşasının süratle devam ettiğini söyledi.

'İLK GAZ 2023'TE SİSTEME AKTARILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız. Derin deniz tarafında da ilk kaynak önümüzdeki ay gerçekleşecek.

'ÖNEMLİ BİR PSİKOLOJİK EŞİK AŞILMIŞ OLACAK'

Buradaki çalışma da Kasım ayının ilk haftası bitecek. Sakarya Gaz Sahası da, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.

Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.

'ÇALIŞMALARIMIZA OLMADIK İFTİRALAR ATTILAR'

Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde çok büyük bir emek ve sabır vardır.

Öte yandan sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.

'4.SONDAJ GEMİSİNİN ADI ABDÜLHAMİD HAN'

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler ise Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır. Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz.

Ayrıca dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik. Mersin Taşucu'nda teknik hazırlıkları yapılıyor."