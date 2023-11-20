Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

REKLAM advertisement1

Zonğuldak'ın Karadeniz ilçesinde okullar iki gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır.

ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌 Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen KDZ. EREĞLİ İLÇE GENELİNDE 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün… — Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) November 20, 2023

REKLAM

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir