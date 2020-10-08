Kalaslı saldırıda acı haber!

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Galata Köprüsü alt geçidinden geçen Hüseyin Sezer adlı kişi, Doğan Uslu isimli gaspçı tarafından kalaslı saldırıya uğradı. Tedaviye alınan Sezer ise, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hüseyin Sezer'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi. Yakalanıp, tutuklanan kalaslı gaspçı Doğan Uslu, polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum" demişti.
Olay, Galata Köprüsü alt geçidinde geçtiğimiz Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında yaşanmıştı. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen kişi para istedi.
DHA'nın haberine göre, Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.
Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına darbe alan Sezer kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in arkadaşları saldırganı yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı.
Saldırgan Doğan Uslu
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hüseyin Sezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırık olan ve beyin kanaması geçiren Sezer Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sezer 4 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Hüseyin Sezer'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden Hüseyin Sezer
KALASLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kalaslı saldırgan Doğan Uslu ise polisler tarafından yakalandı. Karaköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Doğan Uslu, polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum" demişti. İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Uslu, "Gece vakti silahlı yağma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
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