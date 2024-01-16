Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
Kırşehir'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü 26 yaşındaki Muhammed İnce, hayatını kaybetti. Cenaze töreninde İnce'nin ailesi ve nişanlısı gözyaşlarına boğuldu
Kırşehir'de kaza, saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed İnce (26) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
NİKÂHINA GİDİYORDU
Bir hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp, bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
İnce'nin otopsi işlemleri tamamlandı. İnce'nin cenazesi, ailesi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Dedeli köyüne getirildi.
Cenazeye İnce'nin ailesi, nişanlısı Ayşegül Çeviren ile ailesi ve yakınları katıldı. Muhammed İnce, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.