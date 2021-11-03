Milli sporcu Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 67 kiloda Kadir, Kazak rakibi Sultan Assetuly'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila'yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov'a mağlup olmuştu.