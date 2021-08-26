Kabil Havalimanı dışında patlama!

AA

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlama ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, "Biden Kabil'deki patlamayla ilgili bilgilendirildi" denildi. Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili ise "İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni bir intihar saldırısı" dedi.