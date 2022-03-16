Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki TohokuTohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki MiyagiMiyagi ve FukuşimaFukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunamitsunami" uyarısı yaptı.
Depremin gerçekleştiği bölge, 11 Mart 2011'de Japonya'nın en büyük depremi ve felaketlerinden birinin yaşandığı FukuşimaFukuşima Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yer alıyor.
TOKYO'DA KESİNTİLER
Reuters, deprem ve tsunamitsunami uyarısı sonrasında Tokyo'da da belirli bölgelerde elektrik kesintileri olduğunu açıkladı.
FUKUŞİMA FELAKETİ
Japonya'nın TohokuTohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.
9 büyüklüğündeki deprem okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturdu, bunun sonucunda ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunamitsunami yaşandı.
Deprem ve sonrasında yaşanan tsunaminintsunaminin neden olduğu 19 bin can kaybının yanı sıra FukuşimaFukuşima nükleer santralinde sızıntı meydana geldi.
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