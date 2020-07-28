Jandarma Genel Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 yeni ile yeni jandarma komutanı atandı. 4 tümgeneral ve 24 albay emekli edildi. 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. 5 albay general rütbesine yükseltildi.

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