İzmir’de öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde derenin taşması sonucu dere kenarındaki onlarca iş yeri ile park halindeki 2 otomobil sulara teslim oldu.
İHA'nın haberine göre, yağmurun durması ve suların çekilmesinin ardından vatandaşlar ve belediye ekipleri suları tahliye etmeye çalıştı.
Kardeşinin iş yeri ve yeğeninin aracının sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Avun, “Aniden başlayan yağmur 1 saat içerisinde her tarafı sular altında bıraktı. Her yağmurda böyle oluyor burası. Dere var ama kanalizasyon yok” derken, aracı sular altında kalan Muhlis Avun ise “Kahveye gittim yağmur yağmaya başladı. Bir geldim ki araba mahvolmuş, kaskosu da yoktu. 90 bin liralık arabam mahvoldu. Bizim zararımızı kim karşılayacak şimdi” şeklinde konuştu.
"30 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"
Sel sularından zarar gören esnaflardan Murat Aydın da marangozhanesinin aniden sular altında kaldığını ifade ederek, “Bir anda başladı suyun nerden geldiğini bilemedik. Koca makine ters dönmüş. Dükkandan 2 kamyon malzeme attık. 30 bin liradan fazla zararımız var” dedi.
Aynı yerde 28 yıldır berber dükkanı olduğunu ve hemen hemen her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen Cengiz Altun, kendi önlemini alarak dükkanına set yaptırdığını ifade ederek, “Ben kendi önlemimi aldım. Her sene bu önlem sayesinde dükkanımı su basmadan seli atlatıyorum” şeklinde konuştu.
MANİSA'DA DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de, aniden başlayan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde ise bir sokak sular altında kaldı.
Turgutlu'da, saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası, su baskınları meydana geldi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Nar Sokak'ta biriken yağmur suyu nedeniyle, rögarlar tıkandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kürek ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler de tıkanan rögarları açtı ve biriken suları pompalarla tahliye etti. Su baskınına isyan eden mahalleli, "Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz, artık bıktık" dedi.
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