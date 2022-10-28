İzmir'de kazanan Yeni Malatyaspor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Yeni Malatyaspor sevindi.

Malatya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 48'de Doğukan Emeksiz, 66'da Haqi Osman ile 74'te Buğra Çağıran kaydetti.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Altınordu 12 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Murat Şener, Anıl Usta

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 58 Furkan Metin - Dk. 79 Yusuf Yalçın Arslan), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Safa Kınalı (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Bertuğ Bayar (Dk. 69 Gökberk Efe)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk. 81 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş (Dk. 88 Erşan Yaşa), Burak Kavlak, Awuku, Malle, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 88 Hüseyin Ekici), Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman​​​​​​​ (Dk. 77 Yiğit Ulaş)

Goller: Dk. 48 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Haqi Osman, Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Doğukan Emeksiz, Dk. 83 Yiğit Ulaş, Dk. 90 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)