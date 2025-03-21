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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Ankara ve İzmir'de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı

        İzmir ve Ankara valiliklerinden yapılan açıklamaya göre her iki kent genelinde 25 Mart Salı günü gece yarısına kadar 5 gün süreyle, gösteri ve yürüyüş yapılması yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:41
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        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
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        İzmir Valiliği, kent genelinde gösteri, toplantı ve yürüyüş yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

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        Bu paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağının istihbar edildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

        "Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile '5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'ten, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

        Söz konusu emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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