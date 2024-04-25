Son dakika: İYİ Partili Birol Aydemir, partideki görevinden ve üyeliğinden istifa etti!

Son dakika: İYİ Partili Birol Aydemir, partideki görevinden ve üyeliğinden istifa etti!

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydemir paylaşımında, "Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Partiden ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim" ifadelerini kullandı.