İYİ Parti'li Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı

DHA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.