Son dakika haberi İsveç uyruklu PKK'lı kadın terörist yakalandı!

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Terör örgütü PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson, MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyonla, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

KADIN TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

FAALİYETLERİNİ İNKAR ETTİ

PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar ettiği öğrenildi.