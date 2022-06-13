İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.

STOLTENBERG'DEN '3 ÜLKEYLE TEMAS HALİNDEYİZ' MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.

Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.